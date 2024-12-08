Пекин, 8 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти может обвалиться в результате массового перехода жителей Китая на электромобили. С таким прогнозом выступили в воскресенье, 8 декабря, обозреватели «РИА Новости».

Global Look Press

На Китай приходится около 41% мирового спроса на нефть, а по мере роста использования электромобилей в этой стране спрос на топливо стремительно сокращается, отметили авторы.

Эксперты института World Energy предположили, что пик импорта нефти в Китай будет пройден в 2025 году, а затем объёмы потребления данного топлива в КНР начнут снижаться.

В свою очередь аналитик компании BitRiver Владислав Антонов отметил, что спрос на бензин в Китае начнёт падать ещё раньше. Уже в 2024 году импорт нефти в КНР сократится на 3,4%, и это тревожный знак для экспортёров, сказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели агентства Reuters также предположили, что массовый переход населения на электромобили лишит Китай роли основного драйвера роста спроса на нефть. Уже в 2025 году в КНР импорт топлива достигнет максимума, затем начнётся спад, что вызовет шок в нефтяной отрасли, отмечалось в публикации.

Эксперты американского портала MarketWatch ранее сообщили, что китайские производители электрических автомобилей Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе значительно нарастили поставки продукции.

Матиас Мидрайх, исполнительный директор компании Umicore, выпускающей детали для аккумуляторов, ранее признал, что электромобили из США проиграли конкуренцию моделям из Китая. Одним из главных преимуществ китайских электромобилей перед американскими является их доступность, отметил он.