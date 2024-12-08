Манама, 8 декабря, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Американские военные останутся на востоке Сирии, чтобы продолжать борьбу с группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро 8 декабря на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне.

snapshot-photographyB. Shamlo vi/Global Look Press

Он отметил, что ситуация в Сирии, где правительство вступило в переговоры с лидерами боевиков, стремительно развивается. США в этих условиях продолжат тесные консультации с партнёрами, затронутыми кризисом в регионе, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность.

«Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ, это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта», — сказал Шапиро.

По словам представителя Пентагона, США продолжат принимать меры, чтобы не дать ИГ возродиться на востоке Сирии, а также будут защищать свои силы и своих партнёров в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, местонахождение президента Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

В Сирии с 27 ноября отряды боевиков наступают на позиции правительственной армии, которая вынужденно отступила из Алеппо, Хамы и Хомса. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.

8 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.