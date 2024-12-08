Москва, 8 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Чиновников Хабаровского края, в том числе заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, обвинили в получении взятки в размере 82 млн рублей. Об этом 8 декабря сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Он добавил, что следствие собрало необходимые доказательства.

«В 2021–2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 млн рублей», — заявил в беседе с «РИА Новости» Бастрыкин.

Он уточнил, что деньги предназначались для обеспечения госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Хабаровском крае. Свою вину в инкриминируемом преступлении Никонов отрицает.

Как сообщало ИА Регнум, Никонова арестовали 31 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере посредством махинаций с контрактами. Совместно с чиновником, по версии следствия, действовали несколько его подчинённых и аффилированных лиц.

50-летний Никонов с августа 2020 года находился на должности и. о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го продолжил работать без приставки «и. о.».

По данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.

За январь–сентябрь текущего года следователи СК направили в суд 9 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это на 14,4% больше. Обвиняемыми по таким уголовным делам проходят 10 тыс. человек, в числе которых судьи, адвокаты и депутаты органов местного самоуправления. Половина из коррупционных дел — о взяточничестве.

Больше всего уголовных дел следователи расследуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, а также в Татарстане.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 декабря сообщил, что в течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей, оно было обращено в пользу государства.