Москва, 8 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Работа в праздничные дни с 1 по 8 января по Трудовому кодексу РФ должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, о чём напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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«В первую очередь стоит понимать, что законодательство РФ чётко регулирует этот вопрос. Согласно статье 112 Трудового кодекса, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», — пояснил депутат в беседе с «РИА Новости».

Гаврилов уточнил, что если речь идёт о работниках, получающих оклад, по двойной ставке для них оплачиваются дополнительные часы и дни, отработанные в праздники. При этом он отметил, что в случае, если работа уложилась в месячную норму, то оплата производится по одинарной ставке, без учёта сверхурочной надбавки.

«Работники на сдельной оплате труда имеют право на двойные сдельные расценки за работу в праздничные дни. Те, кто трудится на почасовой оплате, также должны получать не менее двойной часовой ставки. Повышенная оплата распространяется на все часы, которые пришлись на праздник», — добавил депутат.

Гаврилов также отметил, что сотрудник имеет право получить отгул вместо двойной оплаты за отработанный день по согласованию с работодателем, но тогда он получит лишь оплату в обычном размере за отработанный в праздники день, а сам отгул оплачен не будет. Он указал, что, в случае отказа работодателя выполнить эти обязательства, сотрудник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря специалист по трудовому праву Валентина Яковлева заявила, что организации могут выплачивать компенсации тем сотрудникам, которые по ряду причин не хотят или не могут принимать участие в корпоративных праздничных мероприятиях. Юрист предложила рассчитать сумму средств, которую обычно расходует компания на каждого сотрудника в рамках проведения подобных мероприятий. Эксперт считает, что именно так можно определить размер выплаты для тех, кто не посещает корпоративы.

В конце ноября партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова напомнила, что только работодатель может принимать решение о выплате сотрудникам 13-й зарплаты. Она уточнила, что в Трудовом кодексе РФ премиям посвящена «одна абстрактная статья».