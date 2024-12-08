Москва, 8 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire украинских войск. Об этом 8 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

«Сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за это время российским военным удалось обезвредить 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что за неделю, с 30 ноября по 6 декабря, российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и с помощью БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины и местам дислокации ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что все цели были уничтожены.