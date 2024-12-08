Москва, 8 декабря, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 декабря обезвредила над территорией пяти регионов России 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских формирований. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области — 17 единиц. Кроме того, над Курской области военные нейтрализовали 12 беспилотников, над Ростовской — семь, над Воронежской — шесть, а над Астраханской — четыре.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что ночью декабря силы ПВО России уничтожили два беспилотника ВСУ в районе города Новошахтинска. Он уточнил, что в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА выбило стёкла в магазинах. По информации Слюсаря, пострадавших нет.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что на промышленном объекте вспыхнул пожар. Возгорание началось после падения беспилотника ВСУ на территории одного из районов области. Пожар удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.