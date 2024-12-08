Лас-Вегас, США, 8 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российский боец Александр Волков был несправедливо признан проигравшим в поединке с французом Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе. Об этом заявил генеральный директор UFC Дэйна Уайт 8 декабря в ходе пресс-конференции.

(сс) Jeff Bottari

«Вы все слышали, как гудел зал после боя. Я подошёл к Волкову и извинился перед ним. Я думаю, он выиграл», — сказал Уайт.

По словам главы комиссии, добавил он, второй раунд был равным, победителем можно было признать любого из бойцов. Судьи объяснили своё решение, всё решают они, отметил глава UFC.

Как сообщало ИА Регнум, согласно раздельному решению судей, Ган победил по итогам поединка в тяжёлой весовой категории.

Предполагалось, что Волков и Ган выйдут на ринг 26 октября в Абу-Даби, но в сентябре российский спортсмен сообщил о травме колена. Соперники встречались в июне 2021 года, тогда судьи единогласно признали француза победителем.

Волков одержал 38 побед и допустил 11 поражений, Ган провёл 15 боёв, в 13 из которых выиграл.