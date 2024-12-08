Москва, 8 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова медиков, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-2 санитарной авиации в Кировской области. Соответствующий указ главы государства размещён 8 декабря на официальном портале опубликования правовых актов.

МЧС России

«Наградить Гмызину Татьяну ― медицинскую сестру <…> Гыску Александра ― врача <…> Широких Сергея ― медицинского брата Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова (посмертно)», ― говорится в тексте документа.

Медиков удостоили награды за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт санавиации Ми-2 упал у деревни Белеенки Даровского района Кировской области вечером 26 октября. На борту пациентов не было. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что вертолёт с командой медиков работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после вылета.

Спасатели на месте крушения обнаружили тела четырёх человек. В авиапроисшествии погибла команда Единой службы скорой медпомощи и санитарной авиации: врач Александр Гыска и два фельдшера Татьяна Глызина и Сергей Широких. Также разбился управлявший вертолётом пилот Валентин Комлев.

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов отметил, что Комлев был опытным пилотом, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Он назвал его гибель невосполнимой потерей.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.