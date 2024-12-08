Челябинск, 8 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в Челябинске в лифте во время движения рухнула стенка, из-за чего пострадали мать и восьмилетний ребёнок, которые находились внутри кабины. Видео инцидента опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте» 7 декабря.

Кадр из видео

Инцидент произошёл в доме №32 на улице Руставели. Мужчина, опубликовавший кадры, рассказал, что жильцы уже полтора года пытаются согласовать документы на замену лифтов, срок службы которых истёк в апреле 2024 года.

«Сегодня на ходу отпала стенка лифта и придавила моего ребёнка, 8 лет. Жену ударила железка, отпавшая сверху, благо по руке, а не голове», — поделился челябинец.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 сентября в московском доме лифт рухнул со второго этажа на первый. Пострадала женщина, которая в этот момент находилась в кабине, её госпитализировали с переломом позвоночника. Причиной ЧП, предположительно, стал обрыв троса.

В июне лифт рухнул с третьего этажа в жилом доме на улице Земляной Вал в Москве. В результате инцидента пострадал рабочий, его доставили в больницу. ЧП произошло при проведении работ по замене оборудования.