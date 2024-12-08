Санкт-Петербург, 8 декабря, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу с признаками отравления после распыления освежителя воздуха. Об этом сообщил в субботу, 7 декабря, Telegram-канал 78.ru.

«Пропало обоняние, пересохла слизистая, появилось першение, кашель, жжение в носоглотке. Я стояла на улице, проветривалась, у меня кружилась голова, случилась паническая атака на этом фоне, затошнило», — рассказала женщина телеканалу.

Уточняется, что ранее она заказала в Интернете освежитель воздуха с запахом фруктов за 175 рублей. После распыления ей стало плохо, и она обратилась в больницу. Там женщине диагностировали отравление неизвестным газом. В публикации отмечено, что подобное состояние продлилось около трёх часов.

Телеканал также сообщил, что сейчас петербурженка намерена получить медицинское заключение и обратиться в полицию.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Краснодарском крае четверо детей погибло от отравления дихлофосом. Проведённая экспертиза обнаружила следы инсектицида на посуде из дома под Красноярском, где погибли четыре ребёнка.

По версии следователей, вечером 20 сентября мужчина обработал квартиру в своём частном доме от насекомых дихлофосом. При распылении он не выполнил рекомендации о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки. Он пустил домой детей, позвав ужинать. В ходе допроса мужчина признал вину в совершённом преступлении.