Белгород, 8 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. Об этом 8 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«В результате детонации повреждены фасад и два припаркованных легковых автомобиля», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется, на месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшую ночь 8 декабря пять российских регионов подверглись атаке со стороны киевского режима с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских дронов. Наибольшее количество дронов противника — 17 БПЛА — сбили в Белгородской области. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников. Ещё шесть дронов сбили в Воронежской области, семь — в Ростовской, четыре — над территорией Астраханской области.

Ночью 7 декабря над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. Два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и по одному уничтожили над Астраханской и Воронежской областями.

В Белгородской области в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников подверглись сразу три населённых пункта. По информации губернатора региона, пострадавших нет.