Москва, 8 декабря, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих и пожелал ей успехов, здоровья и всего самого доброго. Поздравительная телеграмма в воскресенье, 8 декабря, была опубликована на сайте Кремля.

Алексей Даничев / РИА Новости

«Вас, замечательную актрису, настоящую легенду театра и кинематографа, любят, без преувеличения, миллионы зрителей и в России, и далеко за её пределами. За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создали целую плеяду ярких, талантливых, самобытных работ, каждая из которых — признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу», — указал президент.

Глава государства также пожелал ей успехов, здоровья и всего самого доброго.

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в актёрской семье. Пережила блокаду, в первый год которой пошла в первый класс. После окончания театрального института в 1957 году работала в театре Комиссаржевской, затем Ленсовета, и везде она собирала неизменные аншлаги на свои спектакли.

В 1977 году Фрейндлих приняла приглашение на роль Калугиной в «Служебном романе», которая стала звёздной. За неё журнал «Советский экран» назвал Фрейндлих «актрисой года». Всего же на её счету — более 60 фильмов, в том числе «Мушкетёры», «Сталкер» и «Жестокий романс». С 1983 года и по сегодняшний день Фрейндлих работает в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Путин наградил Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Артистку удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.