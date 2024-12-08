Лондон, 8 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не должен оставаться на посту главы государства, его время ушло. Об этом 8 декабря заявил основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Angelika Warmuth/Global Look Press Роджер Уотерс

«Зеленский не должен больше быть президентом», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» музыкант.

Уотерс призвал дать народу Украины возможность определить своё будущее демократическим путём, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году. Музыкант добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный глава государства, однако его выборы не проводились.

Зеленский в феврале заявил, что имеет наибольшую поддержку в обществе, в связи с чем его могли бы избрать на новый срок. При этом политик подчеркнул, что якобы не пытается остаться у власти.

Президент России Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность.

Политолог, военный эксперт Алексей Леонков 1 декабря в разговоре с ИА Регнум заявил, что у Зеленского нет шансов на возможных выборах президента на Украине, что связано с тем, что Лондон больше не видит в нём надёжного человека. По его словам, об этом говорят публикации в британских СМИ о низком рейтинге главы киевского режима.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 декабря заявил, что Зеленский потерял легитимность и должен уйти из политики, а также «исчезнуть». Он также назвал украинского политика «просроченным». Медведев также выразил уверенность в том, что украинского политика, который поддерживается США, ждёт либо политическая эмиграция, либо публичная казнь.