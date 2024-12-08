Париж, 8 декабря, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался единственным политиком, который не пришёл в деловом костюме на церемонию открытия Нотр-Дама в Париже. Об этом сообщает 8 декабря ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Henri Szwarc/Global Look Press

Он прокомментировал видео, на котором во время торжественной церемонии открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации был замечен Зеленский, пришедший в серой кофте и тёмно-зелёной куртке.

«Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал Боуз.

Как ранее передавало ИА Регнум, во Франции 7 декабря состоялась церемония открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери после сильнейшего пожара, произошедшего в 2019 году. Сообщается, что мероприятие прошло в условиях повышенной безопасности, центр города закрыли для пешеходов, это возмутило местных жителей, которые с нетерпением ждали восстановления собора. По мнению парижан, церемония должна была проведена прежде всего для простых людей.

Для участия в церемонии прибыли почти 40 иностранных лидеров и политиков, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, избранный президент США Дональд Трамп и принц Уэльский Уильям.

Кроме того, в торжественном мероприятии отказались участвовать президент США Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III, а также папа Римский Франциск, который не смог посетить церемонию из-за плотного графика.