Дамаск, 8 декабря, 2024, 10:54 — ИА Регнум. С сотрудниками посольства России в Дамаске всё хорошо. Об этом 8 декабря на фоне захвата боевиками власти в Сирии заявили в диппредставительстве.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«С нами всё в порядке», ― отметил ТАСС представитель дипмисии.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее в диппредставительстве сообщили, что посольство РФ в сирийской столице работает в штатном режиме, дипломаты находятся в постоянном контакте с соотечественниками.

Как передавало ИА Регнум, с 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов.

Минобороны Сирии 7 декабря объявило об укреплении армией своих позиций в пригороде Дамаска на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. На следующий день канал Al Jazeera сообщил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения.

Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска — крупнейшая воздушная гавань Сирии — прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпущены все заключённые.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны республики Али Аббаса. Аль-Джалали также сообщил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков. Агентство Reuters предположило, что Асад мог покинуть страну.