Сеул, 8 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял решение об отставке главы МВД республики Ли Сан Мина. Об этом 8 декабря сообщило агентство Newsis, ссылаясь на свои источники.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Ли Сан Мин

«Президент Юн находится в своей официальной резиденции без официального графика с момента объявления и отмены военного положения и принесения извинений общественности. Тем не менее, он реализует свои кадровые права, в том числе одобряет увольнение министра национальной обороны Ким Ён Хёна и министра государственного управления и безопасности Ли Сан Мина», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ранее южнокорейский глава МВД подал в отставку, так как оппозиционные партии посчитали его одним из основных участников подготовки военного положения 3 декабря.

Министр обороны ранее, 5 декабря, подал в отставку, президент её также принял. 8 декабря прокуратура Южной Кореи задержала экс-министра по подозрению в госизмене.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря глава государства ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил после экстренного ночного совещания, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение о военном положении. Для отстранения президента было необходимо набрать 200 голосов парламентариев, предложение поддержал 191 депутат от оппозиции. Таким образом, парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

Также полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента в связи с введением военного положения. 8 декабря прокуратура страны присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.