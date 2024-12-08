Вашингтон, 8 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп изначально не планировал проводить встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже, однако на проведении переговоров в трёхстороннем формате настоял президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил американский портал Axios.

Global Look Press

«В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа, который находится с визитом в Париже, чтобы присутствовать на открытии собора Парижской Богоматери, провести совместную встречу с Зеленским. Вначале Трамп не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился», — пишет портал со ссылкой на источники.

После завершения встречи Зеленский назвал её хорошей и продуктивной. Она стала первой после победы республиканца на выборах президента США, отмечается в материале.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Елисейском дворце в Париже состоялась трёхсторонняя встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Переговоры длились не более 30 минут, политики обменялись несколькими репликами о ситуации на Украине. Трамп, как отмечали СМИ, вёл себя сдержанно, а Макрон и Зеленский демонстрировали радость. Итоговых заявлений после встречи не было. На переговорах в Елисейском дворце обсуждалась готовность Украины к уступкам в переговорах с Россией.

Зеленский после встречи сообщил, что речь шла «ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины», лидеры договорились работать дальше, чтобы как можно скорее завершить конфликт. Он отметил «решительный настрой» Трампа и выразил благодарность Макрону за организацию переговоров.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре Путин заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.