Москва, 8 декабря, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Российская сторона получила ноту по инциденту с посольством Швеции в Москве, которое забросали краской. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в МИД РФ.

Михаил Синицын/ТАСС

Трое молодых людей 28 ноября совершили нападение на здание шведского посольства в Москве. Придя к посольству, они начали забрасывать его территорию бутылками с краской. Один из вандалов разрисовал будку охранника. Всех троих задержала полиция.

«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря. Российская сторона подтверждает приверженность обязательствам государства пребывания по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, для предотвращения нарушений спокойствия представительства или оскорбления его достоинства, поэтому отреагирует на инцидент должным образом», — рассказали в ведомстве агентству «РИА Новости».

В министерстве уточнили, что российские правоохранительные органы всегда в таких случаях действуют оперативно и профессионально. В ведомстве добавили, что хулиганы будут привлечены к ответственности в соответствии с государственным законодательством.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября российское посольство в Швеции подверглось атаке со стороны вандалов, территорию диппредставительства облили краской с беспилотника. Это произошло уже десятый раз за год. Диппредставительство напомнило, что в течение этого года вандалы неоднократно повреждали проезжую часть, машины и другое имущество посольства. Дипломаты обращались в местную полицию, а также сообщали обо всех инцидентах в шведский МИД. Несмотря на это, никто из тех, кто совершил эти нападения, так и не был задержан.

В октябре посольство России в Швеции обвинило редакцию газеты Svenska dagbladet в распространении клеветы на российских граждан после русофобской интерпретации истории с водонапорной башней. Издание, рассказывая об инциденте проникновения неизвестных в помещение водонапорной башни в коммуне Болльнес, заявило, что русские якобы хотели навредить местным жителям и пытались испортить воду. При этом участников инцидента полиция не нашла и качество воды не изменилось.