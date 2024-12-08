Киев, 8 декабря, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома Вооружённых сил Украины и действующего посла страны в Великобритании Валерия Залужного от участия в выборах президента страны в случае их проведения. Об этом 8 декабря со ссылкой на источники сообщило издание «Страна. ua».

Zuma\TASS

Отмечается, что глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что принимал участие в Лондоне в заседании круглого стола в Chatham House (организация, признанная нежелательной в РФ). На опубликованных фотографиях с мероприятия он сидит возле Залужного. Как указало издание, эти снимки появились на фоне слухов о скором завершении конфликта на Украине и проведении выборов в стране.

Собеседник издания отметил, что если Залужного при голосовании не получится «политически нейтрализовать», нужно, чтобы он участвовал в выборах только в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа».

По данным издания, сейчас украинские власти рассматривают два варианта развития событий ― затягивание конфликта с Россией надолго и окончание боевых действий вскоре после инаугурации нового президента США Дональда Трампа. При этом в Киеве не исключают, что убедить Трампа отказаться от планов завершения конфликта не получится, а значит, нужно будет готовиться к выборам.

Как сообщало ИА Регнум, Ермак 27 октября заявил, что выборы на Украине пройдут сразу после окончания конфликта.

29 ноября ирландский журналист Чей Боуз написал, что киевский режим скоро рухнет, и это произойдёт сразу после завершения украинского конфликта. Боуз также вспомнил предвыборные обещания Зеленского о мире и искоренении коррупции на Украине. При этом журналист призвал сравнить слова главы киевского режима с состоянием дел на нынешней Украине.

Согласно результатам социологического опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований (SOCIS) с 22 февраля по 1 марта 2024 года, бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины выиграл бы президентские выборы в случае их проведения на Украине в текущем году. Своё мнение высказали свыше 3 тыс. проживающих на территории Украины респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила 2,1%.

Согласно опросу, Залужный смог бы набрать в первом туре 41,4% среди тех, кто принял бы участие в выборах, если бы такие состоялись. Глава киевского режима смог заручится поддержкой только 23,7% избирателей. Во втором туре, показало исследование, Залужный победил бы Зеленского с 67,5% против 32,5% голосов.

Президент России Владимир Путин назвал власти на Украине узурпаторами, потому что они утратили свою легитимность. Российский лидер отметил, что с юридической точки зрения эти люди не имею права отдавать приказы украинским войскам, а исполняющие приказы Киева становятся соучастниками его преступлений.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако его выборы не проводились.