Казань, 8 декабря, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством». Указ о присуждении награды был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов 8 декабря.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

«За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед отечеством» I степени Минниханова Рустама Нургалиевича — главу республики Татарстан», — сообщается в указе.

67-летний политик является главой региона с 2023 года. С 2010 по 2023 год Минниханов занимал должность президента Татарстана.

Кроме того, отмечается, что орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили мэра Казани Ильсура Метшина, а орденом IV степени — заместителя премьер-министра Татарстана Шамиля Гафарова.

Как ранее передавало ИА Регнум, в воскресенье глава государства также наградил актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сообщается, что артистке присудили награду за большой вклад в развитие отечественных культуры и искусства.