Вашингтон, 8 декабря, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии. Об этом 8 декабря сообщил в соцсети X пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

ТАСС/Anas Alkharboutli

«Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии», — рассказал он.

Представитель Белого дома также отметил, что Байден постоянно находится в контакте с партнёрами в регионе.

Как передавало ИА Регнум, с 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов. В операции задействованы различные сирийские оппозиционные силы — от группировок исламистов до умеренной «Свободной сирийской армии», которой ранее оказывали поддержку Турция и США.

Сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения, передавал ранее 8 декабря канал Al Jazeera. Согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска — крупнейшая воздушная гавань Сирии — прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпущены все заключённые.

В арабском СМИ также сообщили, что сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны республики Али Аббаса. Аль-Джалали также сообщил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков.

Агентство Reuters предположило, что Асад мог покинуть страну. Ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, агентство информировало, что 8 декабря Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении на фоне военных действий в стране.