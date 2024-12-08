Сеул, 8 декабря, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Прокуратура Южной Кореи присвоила президенту страны Юн Сок Ёлю статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя. Об этом 8 декабря сообщило агентство Yonhap.

Lee Jae-Won/Global Look Press Юн Сок Ёль

«Было подано множество жалоб», — пояснил руководитель специальной группы по расследованию событий военного положения Пак Се Хён.

Он подчеркнул, что возбуждение дела и присвоение статуса подозреваемого соответствуют процедуре, когда поступают заявления с обвинениями в совершении преступления. Пак Се Хён добавил, что прокуратура расследует обвинения против Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью и мятеже.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. 4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции. Однако парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

Полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента в связи с введением военного положения. Его инициировали после того, как оппозиция и группа активистов обвинили главу государства в мятеже.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.

Агентство Yonhap 7 декабря сообщило, что главная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» в Южной Корее намерена добиться объявления импичмента президенту и готова поднимать этот вопрос в парламенте каждую неделю.