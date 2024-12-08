Москва, 8 декабря, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил актрису театра и кино, народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале опубликования правовых актов 8 декабря.

Кадр к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Алиса Фрейндлих

Артистку удостоили награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

8 декабря актрисе исполнилось 90 лет. Глава государства поздравил артистку с юбилеем.

«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей звездой отечественного кинематографа», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что артистка уже многие десятилетия хранит верность своему призванию и зрителям, радует их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом.

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в актёрской семье. Пережила блокаду, в первый год которой пошла в первый класс. После окончания театрального института в 1957 году работала в театре Комиссаржевской, затем Ленсовета, и везде она собирала неизменные аншлаги на свои спектакли.

В 1977 году Фрейндлих приняла приглашение Эльдара Рязанова на роль Калугиной в «Служебном романе», которая стала звездной. За неё журнал «Советский экран» назвал Фрейндлих «актрисой года». Всего же на её счету — более 60 фильмов. В том числе «Мушкетеры» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Сталкер» Андрея Тарковского, «Жестокий романс» Рязанова.

С 1983 года и по сегодняшний день Алиса Фрейндлих работает в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.