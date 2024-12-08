Москва, 8 декабря, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Заместителю председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову и другим должностным лицам инкриминируют получение взятки на 82 млн рублей, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

Алексей Даничев/РИА Новости

Он пояснил, что следствие собрало доказательства причастности Никонова к коррупции. Он и соучастники из Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций, подведомственного краевому минздраву, получили взятку, превышающую 80 млн рублей, от владельца группы компаний.

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