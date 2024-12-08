Москва, 8 декабря, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Противники избранного президента США Дональда Трампа постараются не допустить его кандидатов на ключевые должности. Такое мнение 8 декабря высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, вполне возможно, что в США враги бывшего главы Белого дома уже отказались от его физического устранения.

«Судя по всему, они избрали, как мы и прогнозировали, другую тактику: «завалить» основных номинантов Трампа на ключевые должности и окружить его все теми же, внешне лояльными ему неоконсерваторами и фигурами, связанными с «глубинным государством», — написал Пушков в Telegram-канале.

Глава комитета Совфеда напомнил, что кандидат на пост генпрокурора конгрессмен Мэтт Гетц уже сошёл с дистанции из-за вспыхнувшего скандала, а кандидат на пост министра обороны журналист Пит Хегсет пытается противостоять усиливающимся нападкам со стороны американских СМИ. Пушков также назвал невысокими шансы на утверждение Тулси Габбарда и Роберта Кеннеди-младшего.

По мнению сенатора, Трамп понимает, что ему вряд ли позволят утвердить на ключевые должности своих кандидатов, однако продолжает их выдвигать, чтобы успокоить своих сторонников.

«Мол, я предложил и выполнил свои обещания, но, если их не утвердят, — это не моя вина. Такова американская реальность. И вряд ли Трампу удастся её изменить», — заключил Пушков.

Новость дополняется