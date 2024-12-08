Лас-Вегас, США, 8 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Российский боец Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Волков

Согласно раздельному решению судей, Ган по итогам поединка основного карда одержал победу в тяжёлой весовой категории.

Изначально предполагалось, что Волков и Ган выйдут на ринг 26 октября в Абу-Даби, но в сентябре российский спортсмен сообщило травме колена. Соперники встречались в июне 2021 года, тогда судьи единогласно признали француза победителем.

Волков одержал 38 побед и допустил 11 поражений, Ган провёл 15 боёв, в 13 из которых выиграл.