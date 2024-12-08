Москва, 8 декабря, 2024, 08:32 — ИА Регнум. За десять месяцев текущего года следователи Следственного комитета России направили в суд 9 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это на 14,4% больше, сообщил 8 декабря «РИА Новости» председатель СК Александр Бастрыкин.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Александр Бастрыкин

Глава ведомства уточнил, что обвиняемыми по таким уголовным делам проходят 10 тыс. человек, в числе которых судьи, адвокаты и депутаты органов местного самоуправления. По словам Бастрыкина, половина из коррупционных дел — о взяточничестве.

Больше всего уголовных дел следователи расследуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области, а также в Татарстане.

«В текущем году направлено в суд 163 дела в отношении организованных групп и преступных сообществ по обвинению 429 лиц», ― добавил председатель СК РФ.

За аналогичный период прошлого года таких дел было 118 в отношении 371 лица.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СК, за девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен российскими следователями, превысил 14 млрд рублей. Бастрыкин подчеркнул, что это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, когда сумма ущерба составила свыше 15,9 млрд рублей.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 декабря сообщил, что в течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей, оно было обращено в пользу государства.

По словам генпрокурора, коррупционеров выявляют в более чем 100 видах государственных баз данных, их перечень и наполнение постоянно растут. Круглосуточный доступ к ним прокурорам обеспечивает система межведомственного электронного взаимодействия. Она позволяет, не выходя из кабинета, получать практически любую информацию о проверяемых лицах, в том числе сведения о незаконных активах чиновников.

Президент России Владимир Путин в марте на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.