Лас-Вегас, США, 8 декабря, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев одержал победу над соперником из США Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в американском Лас-Вегасе.

АР/ТАСС Мовсар Евлоев

Судьи признали преимущество 30-летнего россиянина по итогам поединка в полулёгком весе.

Изначально ожидалось, что Евлоев и Стерлинг встретятся на ринге 6 октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити, но американец не участвовал в поединке из-за травмы.

Евлоев побеждал в смешанных единоборствах 19 раз, не допустив ни одного поражения. На счету 35-летнего американца 24 победы и пять поражений. Стерлинг обладал титулом чемпиона UFC в легчайшем весе, но потерял его в августе 2023 года, когда проиграл другому американцу Шону О’Мэлли.