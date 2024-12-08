Воронеж, 8 декабря, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В Воронежской области на промышленном объекте вспыхнул пожар. Возгорание произошло после падения украинского беспилотника. Об этом 8 декабря сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Виталий Аньков/РИА Новости

Он добавил, что прошедшей ночью дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы на территории одного из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА.

«В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев уточнил, что возгорание уже ликвидировали, никто не пострадал. На месте продолжают работу сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшую ночь пять российских регионов подверглись атаке со стороны киевского режима с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны, всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских дронов. Шесть из них сбили в Воронежской области, семь — в Ростовской, четыре — над территорией Астраханской области. Наибольшее количество дронов противника — 17 БПЛА — сбили в Белгородской области. Над территорией Курской области обезвредили 12 беспилотников.

Ночью 7 декабря над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. Два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и по одному уничтожили над Астраханской и Воронежской областями.

В Воронежской области ночью 6 декабря подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Дроны сбили в пригороде Воронежа и районах области. Как заявил Гусев, в результате никто не пострадал, разрушений нет.