Херсон, 8 декабря, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Сохранение Украины в её нынешнем виде в будущем маловероятно — русофобская политика киевского режима и вассальная зависимость от Запада приведут страну к катастрофе, деградация неминуема. Такое мнение высказал «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Украина, по заверению главы региона, рискует стать «территорией без перспектив и будущего». Западные кураторы приведут страну к экономической деградации, массовому оттоку населения и утрате суверенитета.

По словам Сальдо, создание жизнеспособной госструктуры потребует кардинальных изменений, которые пока на Украине не просматриваются.

Как сообщало ИА Регнум, маловероятно, что избранный президент США Дональд Трамп способен урегулировать украинский конфликт за 24 часа, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 декабря напомнил Трампу об обещании остановить конфликт на Украине. Вряд ли такое возможно, но держать слово нужно, заявил Кадыров.

Команда Трампа отказалась помочь Киеву возвратить территории, которые Украина занимала до начала спецоперации. Об этом ранее попросил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак. Однако эта идея не нашла отклика у американцев. Об этом сообщило украинское издание «НВ».