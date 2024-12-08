Военкомы в ДНР хватают без разбора жителей для отправки на передовую
Украинские военкомы в ДНР ловят без разбора жителей для отправки на передовую
Донецк, 8 декабря, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Жительница освобожденной Новодмитровки рассказала, как сотрудники украинских военкоматов ловят местных жителей на оккупированных ВСУ территориях в ДНР для отправки на передовую.
По словам женщины, «как только ты выехал за Донецкую область, тебя сразу под белые рученьки, три дня на полигоне — и сразу на передовую».
«Воевать некому, вот и хватают всех», — цитирует женщину «РИА Новости».
Она рассказала случай про односельчанина. Мужчина в возрасте 32 лет поехал в Курахово за бензином. Его там поймали, а через три дня отправили на фронт. Через неделю сестра уже похоронила его.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в течение осени освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях.
Российские войска 22 ноября освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР.
Украинское издание «Страна. ua» заявило, что в ДНР идут ключевые бои за Курахово в деревне Старые Терны. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт.