Донецк, 8 декабря, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Жительница освобожденной Новодмитровки рассказала, как сотрудники украинских военкоматов ловят местных жителей на оккупированных ВСУ территориях в ДНР для отправки на передовую.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По словам женщины, «как только ты выехал за Донецкую область, тебя сразу под белые рученьки, три дня на полигоне — и сразу на передовую».

«Воевать некому, вот и хватают всех», — цитирует женщину «РИА Новости».

Она рассказала случай про односельчанина. Мужчина в возрасте 32 лет поехал в Курахово за бензином. Его там поймали, а через три дня отправили на фронт. Через неделю сестра уже похоронила его.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ в течение осени освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях.

Российские войска 22 ноября освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР.

Украинское издание «Страна. ua» заявило, что в ДНР идут ключевые бои за Курахово в деревне Старые Терны. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт.