Тбилиси, 8 декабря, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что 7 декабря встретилась в Париже на церемонии открытия обновлённого собора Парижской Богоматери с американским бизнесменом Илоном Маском. Теперь она ждёт его визита в Грузию.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — написала Зурабишвили в соцсети Х, под совместной фотографией с известным американцем.

Раннее глава киевского режима Владимир Зеленский писал, что встретился в Париже с Саломе Зурабишвили.

Как сообщало ИА Регнум, президент Грузии поблагодарила Зеленского за введение санкций против руководителей страны. Он ввёл санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и ряда других политиков. Глава киевского режима призвал западные страны также ввести санкции против руководителей Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.