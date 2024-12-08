Лондон, 8 декабря, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Принц Уэльский Уильям провёл в Париже личную встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом 7 декабря сообщила британская газета The Independent.

TheMatthewSlack Герцог Кембриджский Уильям

По данным издания, встреча состоялась в резиденции британского посла после церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Беседа Уильяма и Трампа продлилась 40 минут. Известно, что будущий глава Белого дома похвалил принца за «фантастическую работу».

В поездке в Париж Уильям заменил своего отца короля Великобритании Карла III.

Как сообщало ИА Регнум, также 7 декабря Трамп встретился в Елисейском дворце с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Переговоры заняли менее 30 минут и прошли при участии президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи официальных заявлений не прозвучало.

Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались с Макроном и Трампом. По его словам, речь шла о ситуации на поле боя и «справедливом мире для Украины». Стороны выразили желание завершить конфликт как можно скорее, добавил он.

Газета The Washington Post со ссылкой на неназванного западного чиновника отметила, что встреча Трампа и Зеленского в Париже стала подготовкой к будущим решениям по Украине.

Вечером 7 декабря в Париже торжественно открыли собор Нотр-Дам-де-Пари, который серьёзно пострадал в результате пожара в апреле 2019 года и был восстановлен. Для участия в церемонии во Францию прибыли почти 40 иностранных лидеров.