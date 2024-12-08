Курск, 8 декабря, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Украинские военные, используя тяжелый ночной дрон-бомбардировщик и 120-миллиметровый миномёт, пытались уничтожить сослуживцев, сдавшихся в плен в Курской области из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подробности рассказал «РИА Новости» военнопленный, стрелок-пулемётчик Вячеслав Рябина, который был в числе сдавшихся.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Когда «подошли солдаты русские» очень близко, Рябина и ещё несколько человек вышли к ним. В этот момент прилетел дрон «Баба Яга» и начал бомбить.

«Русские сказали: «если ваши сами вас не уничтожат, то будете жить». Потом начала работать «120-ка», миномёт. Было пару прилётов», — рассказал Рябина.

Когда всё затихло, пришли российские военные, добавил пленный, спокойно забрали сдавшихся и увели.

Рябина попал в ВСУ в августе, а в декабре уже сдался в плен.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ пребывают в страхе от применения российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк», заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 7 декабря.

«Солнцепёк» может делать выстрелы до 6–7 км, хотя усовершенствованные версии ТОС могут стрелять и до 15 км. Данное вооружение сильно облегчает действия российским военным, поэтому противник охотится за этими системами, отметил эксперт.

Американский журнал The National Interest отметил, что российские огнемётные системы ТОС-1А, применяемые в зоне спецоперации на Украине, продемонстрировали разрушительную мощь. Российское вооружение, отмечается в материале, полностью уничтожает цели в радиусе зоны поражения.