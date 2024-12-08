Новый, 1018-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован атакой украинских беспилотников в Ростовской области. Об уничтожении в районе Новошахтинска двух вражеских дронов сообщил в Telegram-канале 8 декабря врио главы региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что упавшими осколками одного из БПЛА разбиты стёкла в магазинах.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют. Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку», — отметил врио губернатора Ростовской области.

Также система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Курской области, рано утром 8 декабря в Telegram-канале сообщило региональное правительство. Граждан призвали не подходить к окнам, а в 04:18 мск власти объявили отбой ракетной опасности.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.