Новошахтинск, Ростовская область, 8 декабря, 2024, 05:47 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 8 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в районе Новошахтинска. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Из-за падения обломков одного из сбитых дронов выбило стёкла в магазинах, уточнил Слюсарь.

Он заверил, что при инциденте никто не пострадал.

В Ростовской области силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ранним утром 8 декабря объявили о ракетной опасности, сработала система противовоздушной обороны.

Ночью 7 декабря над тремя российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ. По информации Минобороны РФ, два БПЛА уничтожили над Белгородской областью и по одному — над Астраханской и Воронежской областями.