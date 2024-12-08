Лондон, 8 декабря, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Заключённое главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новое торговое соглашение с Южной Америкой может привести к расколу Евросоюза. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

EU Exposed Выход из Евросоюза

«Сделка, которая разрабатывалась 25 лет и охватит более 700 млн человек, вызывает возражения со стороны Франции», — отметил таблоид.

Опасения Парижа вызваны угрозой для внутреннего рынка мяса птицы и говядины, подорвать который могут более дешёвые поставки из Южной Америки.

При этом в Германии придерживаются противоположной точки зрения. Берлин полностью поддерживает соглашение, поскольку оно позитивно скажется на экспорте, а также придаст импульс росту не только немецкой, но и европейской экономике.

Как сообщало ИА Регнум, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Филиппо напомнил, что это решение в Брюсселе объявили непосредственно в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС, прежде чем тот разрушит французскую экономику.