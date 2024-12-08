Вашингтон, 8 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Первая личная встреча после победы на выборах президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского стала подготовкой к будущим решениям по Украине. Беседа состоялась в Париже при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, написала 7 декабря газета The Washington Post со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Несмотря на то что после победы на выборах Трамп разговаривал с Зеленским по телефону, личная встреча позволила более основательно обменяться взглядами и определить последующие шаги», — пояснил источник.

В ходе беседы Зеленский попытался заручиться поддержкой со стороны будущего американского президента.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Париже прошла встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Беседа длилась менее получаса. По окончании беседы они обменялись рукопожатиями. Никаких итоговых заявлений после встречи сделано не было.

После этого Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались с Макроном и Трампом. По его словам, речь шла о ситуации на поле боя и «справедливом мире для Украины». Стороны выразили желание завершить конфликт как можно скорее, добавил глава киевского режима.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Трамп не сможет быстро урегулировать конфликт. Какой бы план ни разработал избранный президент США, ему предстоит пройти проверку реальностью. Трамп не в силах урегулировать конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа», добавил экс-чиновник.