* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 8 декабря, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Полиция и ОМОН ночью 8 декабря проверили законность мероприятия в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Запрет ЛГБТ

По информации, поступившей силовикам, в «Явлении» проходила закрытая вечеринка ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Как сообщил «Известиям» информатор, силовики, кинологи с собаками нагрянули на ЛГБТ-вечеринку «Круги свободы — бал». В заведении было несколько десятков посетителей, некоторых после обыска задержали, в том числе лиц с нетрадиционной ориентацией.

Полиция проверяла законность вечеринки, возраст участников, наличие запрещённых веществ.

Как сообщало ИА Регнум, в московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошёл рейд.

В клубе Sisters у отдыхающего были обнаружены запрещённые вещества. Молодой человек сказал, что в клубе могут быть «тусовщики с нетрадиционной ориентацией».

В Bizarre обнаружили десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ-вечеринки.

В клубе «Центральная станция» несколько десятков гостей положили лицом в пол. Здесь проходила вечеринка «Царица пати». Люди в форме при обыске нашли запрещённые вещества.

Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.

В ночь на 30 ноября правоохранители провели рейды в ряде московских ночных клубов. Полиция искала запрещённые вещества и выявляла тех, кто был в состоянии наркотического опьянения. Силовики задержали несколько десятков человек.