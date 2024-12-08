Москва, 8 декабря, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Для удобства россиян Минфин опубликовал памятку по налогу на проценты по депозитам в 2025 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Отмечается, что россияне самостоятельно должны уплатить налог на вклады, декларацию подавать не нужно. Банки направят информацию о доходах граждан по вкладам в Федеральную налоговую службу. Срок уплаты налога за 2024 год — до 1 декабря 2025 года, сообщил РБК со ссылкой на Минфин.

На размер налога влияет ключевая ставка. На 1 декабря 2024 года она составила 21%. Следовательно, налогообложению подлежит процентный доход, превышающий 210 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2024 года доходы по вкладам свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом. Необлагаемая база изменилась в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 19 до 21%. Минфин РФ в 2025 году рассчитывает собрать 251,5 млрд рублей налога на вклады. Двукратный рост связан с высоким уровнем ставок по вкладам и с увеличением сбережений граждан.