Москва, 8 декабря, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» сделали снимки циклона, накрывшего снегопадом Москву. Фотографии 7 декабря опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

https://t.me/roscosmos_gk «Роскосмос» - снимки «Электро-Л» и «Арктики-М»

«Центральный регион России накрыл снегопад. По словам синоптиков, снежный покров в столице вырастет до 9 см», — пояснили в Telegram-канале «Роскосмоса».

В госкорпорации добавили, что спутники следят за циклоном над Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице на дорогах. В связи с непогодой жителям посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовали значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

По данным Гидрометцентра России, 8 декабря в Москве потеплеет до 0 градусов. Кроме того, прогнозируется мокрый снег. К 9 декабря в столице выпадет от 5 до 10 мм, а в некоторых местах — до 15 мм.

Из-за снегопада столичные службы ЖКХ перевели в режим повышенной готовности. На МКАД и в ТиНАО дополнительно организовали дежурство тягачей для оказания необходимой помощи водителям грузовых автомобилей.