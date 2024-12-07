Вашингтон, 8 декабря, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Предоставление Украине американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS и разрешение на нанесение ударов вглубь территории России не станут «панацеей» для Киева. Об этом заявил 7 декабря советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своей речи на форуме по нацобороне в Калифорнии.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Я хотел бы предостеречь всех, кто считает это решение панацеей для этой войны, — оно не решит всех проблем. Это не панацея, а ещё одна дополнительная возможность», — указал Салливан.

Чиновник пояснил, что проблема с передачей ATACMS заключалась в ограниченном количестве ракет в арсенале США. Когда Вашингтон накопил достаточное количество ракет, они были переданы Украине.

Салливан подчеркнул, что для Украины сейчас важны не только ракеты, но и боеприпасы, а также пополнение живой силы, что является актуальной проблемой для Киева в последние месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, переданные ВСУ танки Abrams, которые являются основными в ВС США, оказались практически бесполезными в боевых действиях. Такое заявление сделал Джейк Салливан.

Общий объём военной поддержки Украины со стороны союзников с февраля 2022 года достиг более $119 млрд, из них $62 млрд — средства США. Об этом 7 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.