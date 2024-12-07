Киев, 8 декабря, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Маловероятно, что избранный президент США Дональд Трамп способен урегулировать украинский конфликт за 24 часа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Много шума наделали первые заявления и телефонные звонки Трампа. Но пока это только слова. Мы должны оценивать его по делам. Ясно, что быстрого окончания военных действий не будет. Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придётся пройти проверку реальностью», — пояснил Кулеба в интервью газете Die Presse.

По мнению экс-главы МИД Украины, Трамп не в силах урегулировать конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп не раз обещал добиться быстрого разрешения конфликта на Украине после вступления в должность президента. В том числе он говорил, что сможет это сделать за 24 часа.

Трамп 14 ноября заявил, что намерен вместе со своей командой усердно работать над завершением конфликта на Украине, который, как считает избранный президент США, пора остановить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 декабря напомнил Трампу об обещании остановить конфликт на Украине. Вряд ли такое возможно, но держать слово нужно, заявил Кадыров.