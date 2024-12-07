Вашингтон, 8 декабря, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Переданные ВСУ танки Abrams, которые являются основными в ВС США, оказались практически бесполезными в боевых действиях. Такое заявление сделал 7 декабря советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

(сс) DVIDSHUB Танк «Абрамс»

По словам Салливана, США отправили Киеву недоукомплектованные танки.

«Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для ВСУ в сражении», — сказал военный чиновник в ходе выступления на форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Джейк Салливан добавил, что такая оценка сходится с оценкой американских военных.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание National Interest назвало танки Challenger 2, а также американские Abrams и немецкие Leopard 2, сильно переоценёнными. Журналисты отметили, что участие этой техники в боях на Украине показало, насколько она уязвима.

31 октября американский военный журнал The Military Watch Magazine написал, что российские военные уже вывели из строя две трети поставленных Киеву танков Abrams, часть из которых была захвачена.

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят танки Abrams «одним щелчком». Российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против Abrams. Портал Business Insider написал, что Киеву приходится самостоятельно усиливать защиту Abrams. Отмечалось, что это происходит из-за того, что США передали Украине танки без улучшенной брони с обеднённым ураном из-за секретности её состава.