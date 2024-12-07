Москва, 8 декабря, 2024, 02:00 — ИА Регнум. В течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей, имущество было обращено в пользу государства. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

genproc.gov.ru Игорь Краснов

Генпрокурор подчеркнул, что стоимость изъятого имущества сопоставима со стоимостью строительства более 250 новых школ. Средняя стоимость возведения одной школы составляет около 3 млрд рублей.

«Прокуроры за пять лет подали более 400 исков, в результате чего государству было возвращено более 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства на сумму, превышающую 760 млрд рублей», — цитирует Краснова издание.

Конституционный суд РФ в конце октября постановил, что к делам прокуратуры, связанным с обращением в собственность государства нажитого коррупционным путём имущества, нельзя применить общие сроки исковой давности.

Как сообщало ИА Регнум, Игорь Краснов заявил, что российские суды по искам прокуратуры в 2022 году изъяли у чиновников неподтверждённое легальными доходами имущество на сумму свыше 250 млрд рублей.

За 2022 год у российских чиновников-коррупционеров было изъято недвижимости более чем на 90 млрд рублей. В 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в марте на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.