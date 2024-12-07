Киев, 8 декабря, 2024, 01:29 — ИА Регнум. На Украине ночью 8 декабря воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Винницкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 00:57 мск.

Ранее об опасности с воздуха предупредили население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. Воздушная тревога на этих территориях продолжает действовать.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 7 декабря взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на Украине.

Российские военные уничтожили украинский танк в курском приграничье барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры поражения боевой машины опубликовало 7 декабря Минобороны РФ.