Париж, 8 декабря, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Франция должна выйти из Европейского союза, чтобы спасти собственное сельское хозяйство. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на митинге своих сторонников в Париже 7 декабря. Подробности передаёт ТАСС.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Единственный способ спасти французское сельское хозяйство и Францию в целом — это покинуть ряды Евросоюза», — заявил Филиппо, подчеркнув, что для благополучия страны это единственное решение.

Политик добавил, что приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента Эммануэля Макрона, а также последующий уход председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По мнению лидера партии, необходим «демонтаж всей прогнившей системы Евросоюза», которая ведёт Францию в нищету и войну.

Как сообщало ИА Регнум, больше половины французов поддерживают отставку Макрона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу телеканала BFMTV. За его уход высказался 61% участников опроса. При этом отмечается, что неделю назад ― до вынесения вотума недоверия правительству страны — сторонников ухода французского лидера было на 2% больше. Против отставки Макрона высказались 38% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает отставку президента Франции, в основном избиратели главных оппозиционных партий: правого «Национального объединения» Марин Ле Пен (81%) и левой «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона (72%).

54% французов одобрили вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, остальные 46% высказались против.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции. В апреле Словакия и Польша решили приостановить ввоз зерна с Украины, к ним также присоединилась Венгрия.

В июле Европейский союз восстановил импортные пошлины на украинские яйца и сахар на срок до 31 декабря 2024 года. В качестве причины для принятия таких мер называется превышение лимита импорта указанных продуктов.