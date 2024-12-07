Вашингтон, 8 декабря, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Сирийский президент Башар Асад просит у США помощи в противостоянии террористам, захватившим часть территории страны. В обмен на это Асад обещает прекратить сотрудничество с ливанским движением «Хезболла» и другими группировками, поддерживаемыми Ираном. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

Отмечается, что на данный момент официальных комментариев от правительства Асада не поступало. Якобы Дамаск продолжает борьбу с террористами.

Также сообщается, что Башар Асад направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы донести информацию о том, что в случае победы исламистских повстанцев христианскому меньшинству Сирии будет грозить опасность, которая может стать экзистенциальной. По информации из источников, Асад хочет, чтобы Орбан донёс эту информацию до избранного президента США Дональда Трампа.

Издание утверждает, что Асад отдал приказ своей армии отступить, чтобы защитить Дамаск, «по сути уступив большую часть» страны повстанцам.

Как сообщало ИА Регнум, сирийские боевики продолжают наступление, находятся уже на окраинах столицы страны — Дамаска и готовятся к свержению Башара Асада, заявил 7 декабря Дональд Трамп. Политик согласился, что в Сирии творится хаос, но отметил, что эта страна не является другом США и Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.

Минобороны Сирии опровергло ряд сообщений об оставлении правительственной армией нескольких районов страны. Власти страны в свою очередь опровергли сообщения о том, что Асад покинул Сирию. Несколько стран, в том числе США и Китай, призвали своих граждан уехать из Сирии.

Протестующие против правительства Сирии снесли статую покойного отца президента республики Башара Асада Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана почти в 10 км от центра Дамаска.

Башара Асада не могут обнаружить в Дамаске, сообщил СNN со ссылкой на источник.

По информации телеканала, Асада нет ни в одном из тех мест города, где его можно найти. Отмечается, что нет и его гвардии, которая обычно охраняет и сопровождает президента. Источник предполагает, что Башар Асад мог скрыться из города и даже из страны.