Вашингтон, 8 декабря, 2024, 00:42 — ИА Регнум. США готовятся выделить Украине очередной пакет военной помощи на $988 млн по программе закупки для ВСУ дополнительного оружия и оборудования. Об этом 7 декабря сообщило агентство Reuters.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«Средства будут направлены на закупку беспилотников и боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS», — уточнили журналисты.

Отмечается, что финансирование ведётся по программе USAI, предусматривающей закупку нового оружия для Украины. В рамках этой программы у уходящей администрации главы Белого дома осталось $2,21 млрд неизрасходованных средств. Американские власти намерены закупать оружие у собственных промышленников, чтобы не изымать его со своих оружейных складов.

Как сообщало ИА Регнум, военная помощь на сумму примерно $126 млрд может потребоваться киевскому режиму для ведения боевых действий в 2025 году, подсчитала газета The Wall Street Journal. По данным неназванного украинского чиновника, средства понадобятся Украине для компенсации якобы быстро растущих военных расходов России. Также отмечалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий, которые Украина потеряла. Он согласится на это в обмен на вступление страны в НАТО.

Действующая администрация США, выделяя киевскому режиму новые пакеты военной помощи, преследует свои цели и делает всё, чтобы подливать масло в огонь украинского конфликта, подчеркнул 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что американская помощь при этом не может повлиять на динамику на фронтах.

Газета Politico в конце ноября написала, что глава Белого дома Джо Байден негласно запросил у Конгресса США дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что было запрошено $16 млрд на нужды минобороны США и $8 млрд для Украины. В публикации шансы на одобрение этого запроса оценивали как «небольшие».