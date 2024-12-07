Киев, 8 декабря, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа отказалась помочь Киеву возвратить территории, которые Украина занимала до начала спецоперации. Об этом ранее попросил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак. Однако эта идея не нашла отклика у американцев. Об этом сообщило украинское издание «НВ».

ИА Регнум Ермак, Зеленский

В ходе встречи с представителями Трампа Ермак рассказал о ситуации в зоне конфликта. При этом, его информация, по заверению издания, была не такая правдоподобная, какой располагали «трамповцы». По этой причине «американская сторона была не совсем довольна» услышанным.

Кроме того, Ермак поднял тему вступления Украины в НАТО. Команда Трампа и на это отреагировала «очень прохладно и негативно», отмечает «НВ».

Окружение избранного президента США выступило против привлечения посредников в урегулировании конфликта на Украине, считая, что Дональд Трамп будет сам участвовать в переговорном процессе.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский раскрыл темы, которые обсуждались на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.

7 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла встреча Макрона, Трампа и Зеленского. Беседа заняла менее получаса. По окончании разговора политики обменялись рукопожатиями. Никаких итоговых заявлений после встречи сделано не было.

Дональд Трамп повременит до инаугурации с заявлениями по использованию дальнобойного оружия вглубь России. К такому выводу пришёл бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.